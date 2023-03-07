Военный самолет "Руслан" вынужденно сел в Новосибирске

По его данным, инцидент произошел 7 марта. Информацию подтвердила пресс-секретарь аэропорта Олеся Верба. При этом другие подробности она раскрывать не стала, заявив, что борт не является пассажирским.

По данным издания «Прецедент», Ан-124 вылетел из аэропорта в 6:39 по местному времени и должен был направиться во Владивосток. Однако вскоре после взлета экипаж борта сообщил о проблемах с шасси. Было принято решение о возвращении на аэродром и через пять минут самолет сел в аэропорту. Причины возникновения технических неполадок не уточняются.