В Турции зафиксировано новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло во вторник в провинции Кайсери в центральной части Турции, сообщил департамент по ЧС страны.

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Подземный толчок зарегистрирован в 14:47 по местному времени (совпадает с мск). Его эпицентр находился в уезде Инджесу, очаг залегал на глубине 12,8 км. Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, данных о жертвах местным властям пока не поступало, есть сообщения о трещинах, которые образовались в домах уезда, сообщил телеканал ТRТ со ссылкой на администрацию губернатора Кайсери.

Вслед за первым толчком в Кайсери зарегистрировано порядка 10 афтершоков, один из них магнитудой 4,3, следует из сводки департамента ЧС.