В Турции зафиксировано новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло во вторник в провинции Кайсери в центральной части Турции, сообщил департамент по ЧС страны.
Подземный толчок зарегистрирован в 14:47 по местному времени (совпадает с мск). Его эпицентр находился в уезде Инджесу, очаг залегал на глубине 12,8 км. Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, данных о жертвах местным властям пока не поступало, есть сообщения о трещинах, которые образовались в домах уезда, сообщил телеканал ТRТ со ссылкой на администрацию губернатора Кайсери.
Вслед за первым толчком в Кайсери зарегистрировано порядка 10 афтершоков, один из них магнитудой 4,3, следует из сводки департамента ЧС.
Два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. Число жертв в Турции превысило 46 тысяч.