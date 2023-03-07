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1 час назад

В жилой квартире на западе Москвы обнаружили тело, спрятанное в диване

Вечерняя Москваиещё 6

В квартире жилого дома на западе столицы обнаружили тело мужчины, спрятанное внутри складного дивана. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 7 марта.

В московской квартире обнаружили тело мужчины в диване
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, тело хозяина помещения обнаружили утром 7 марта в квартире жилого дома на улице Говорова.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

— На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — резюмировала Иванова.

Другое убийство произошло на севере столицы. Мужчина убил 88-летнюю сожительницу, завернул ее тело в ковер, убрал его в пакет и прятал его пять месяцев на балконе.

Происшествия,Юлий Иванов,Следственный комитет,
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