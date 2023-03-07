В московской квартире обнаружили тело мужчины в диване

В квартире жилого дома на западе столицы обнаружили тело мужчины, спрятанное внутри складного дивана. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 7 марта.
По ее словам, тело хозяина помещения обнаружили утром 7 марта в квартире жилого дома на улице Говорова.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
— На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — резюмировала Иванова.
Другое убийство произошло на севере столицы. Мужчина убил 88-летнюю сожительницу, завернул ее тело в ковер, убрал его в пакет и прятал его пять месяцев на балконе.