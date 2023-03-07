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6 минут назад

СМИ сообщили о краже в Чехии жеребца Кадырова

Мария Иванова

Из конюшни в чешском муниципалитете Крабчице похитили чистокровного английского жеребца, который, как утверждается, принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщает Idnes со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования кражи.

В Чехии украли принадлежащего Кадырову жеребца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь полиции Павла Кофрова заявила, что жеребца по кличку Зазу похитили в ночь на 4 марта.

Она отметила, что неизвестный снял с раздвижной двери в конюшне цепь с карабином и увел жеребца. Полиция ищет преступника.

В полиции добавили, что у 16-летнего гнедого жеребца есть отметина в виде белой звезды неправильной формы на лбу.

Idnes утверждает, что жеребец входил в состав имущества, замороженного на основании санкций. Глава Чечни якобы купил животное в 2012 году, жеребец успешно участвовал в скачках, а позже его начали использовать для разведения.

О принадлежащем Кадырову жеребце Зазу в 2014 году писали немецкие СМИ. Жеребец выиграл скачки в немецком Баден-Бадене, но 5500 евро призовых оказались заморожены из-за санкций ЕС.

В 2017 году в интервью Наиле Аскер-заде глава Чечни рассказывал, что его скаковые лошади попали под санкции и остаются в ЕС. Он отмечал, что «у них скаковой возраст заканчивается, пока они стоят там».

Кадыров также рассказал, что призовые деньги ЕС разрешает использовать только для нужд лошадей и этого решения «еле добились, а так они с голоду умерли бы».

Происшествия,Рамзан Кадыров,ЕС,
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