Крыша финского ТЦ обвалилась под горой голубиного помета

В Финляндии завершилось расследование причин обрушения крыши торгового центра Kauppapaikka,18 в Каяани в январе текущего года. Причиной стало скопление птичьего помета под элементами крыши, сообщает издание Yle.

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Согласно отчету городского инженерного бюро, причиной обрушения конструкции из листового железа прямо перед входом в ТЦ стал выход из строя одной из опор возле неоновой вывески. Тепло, излучаемое лампой, привлекало птиц, которые активно вили гнезда под крышей. Большое количество помета в состоянии разъедать строительные конструкции. После того, как одна опора вышла из строя из-за химического воздействия, усугубленного большим весом скопившихся экскрементов, усилилась нагрузка на остальные опоры, в результате возник эффект домино и крыша рухнула.

Орнитолог Аапо Салмела отмечает, что для предотвращения таких ситуаций необходимо проводить регулярную чистку конструкций, а также учитывать отверстия в конструкции еще на этапе строительства, чтобы птицы не могли гнездиться под плинтусами.