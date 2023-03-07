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1 час назад

Задержанный в Белоруссии диверсант заявил, что действовал по приказу СБУ

Вечерняя Москваиещё 9

Задержанный в Белоруссии мужчина, подозреваемый в совершении попытки диверсии против российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи, в ходе допроса заявил, что работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Соответствующую видеозапись допроса во вторник, 7 марта показал телеканал ОНТ.

Задержанный в Белоруссии диверсант заявил, что действовал по приказу СБУ
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя МоскваЕкатерина Алексеева / Вечерняя Москва

— Я работал с СБУ, (город — прим. «ВМ») Киев, — сказал он.

Злоумышленником оказался Швец Николай Владимирович, 1993 года рождения. Он рассказал, что является гражданином Украины, однако имеет при этом российский паспорт, с помощью которого прибыл в Белоруссию.

Швец добавил, что 26 февраля при попытке совершения диверсии против самолета использовал два беспилотных летательных аппарата, передает ТАСС.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что атака российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на белорусском аэродроме под Минском была реализована силами «местных партизан».

В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании террориста украинских спецслужб и его пособников.

Происшествия,Михаил Подоляк,Александр Лукашенко,СБУ,
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