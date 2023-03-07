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1 час назад

Idnes: в Чехии украли принадлежащего Кадырову племенного жеребца за 1,3 млн рублей

Газета.Ruиещё 3

В Чехии сообщили о краже чистокровного английского жеребца Зазу из конюшни в поселке Крабчице на западе Чехии. Жеребец принадлежал главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщает чешское издание Idnes.

В Чехии украли принадлежащего Кадырову жеребца
Фото: darhorse.czdarhorse.cz

Животное стоило около $18 тыс. (1,36 млн рублей). По данным чешских правоохранителей, кража произошла в ночь на 4 марта. Злоумышленнику удалось снять с двери цепь с карабином и увести Зазу. В полиции Чехии заявили, что «усиленно» ищут конокрада.

Зазу и еще несколько лошадей в Чехии были включены в список замороженного имущества Кадырова в рамках санкций. Отмечается, что за месяц до начала СВО двое русскоязычных мужчин пытались перевезти жеребца из чешской конюшни в Польшу, однако хозяин заведения не позволил им это сделать.

На лбу гнедого жеребца была белая звезда асимметричной формы, часть одной из ног животного ниже голени также белая. Животное было куплено в 2012 году, неоднократно завоевывало награды на гонках, а затем получило популярность в качестве производителя.

Происшествия,Рамзан Кадыров,
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