Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что в уголовном деле о неуплате налогов фитнес-блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) и ее мужем может появиться статья об отмывании преступных доходов. Юриста цитирует РИА Новости.

По его словам, как правило, по статье 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов физических лиц) назначают наказание условно, а если лицо погасило налоговую задолженность (штрафы и пени), человек вообще освобождается от уголовной ответственности. «Но есть такая особенность, что, в теории, при желании правоохранителей, после обыска может запросто возникнуть статья 174 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем)», — объяснил он.

Адвокат сказал, что эта статья часто возникает в подобных ситуациях, и по ней наказание может составить уже до семи лет лишения свободы. Он предположил, что против супругов было возбуждено другое уголовное дело.

«До недавнего времени пристальное внимание было приковано к налогам юридических лиц, возможно, это новая страница в правоприменительной практике в нашей стране по вопросам налогов физических лиц», — сказал он.