В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
28 минут назад

Адвокат Жорин заявил, что Лерчек могут добавить статью об отмывании денег

Газета.Ru

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что в уголовном деле о неуплате налогов фитнес-блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) и ее мужем может появиться статья об отмывании преступных доходов. Юриста цитирует РИА Новости.

По его словам, как правило, по статье 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов физических лиц) назначают наказание условно, а если лицо погасило налоговую задолженность (штрафы и пени), человек вообще освобождается от уголовной ответственности. «Но есть такая особенность, что, в теории, при желании правоохранителей, после обыска может запросто возникнуть статья 174 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем)», — объяснил он.

Адвокат сказал, что эта статья часто возникает в подобных ситуациях, и по ней наказание может составить уже до семи лет лишения свободы. Он предположил, что против супругов было возбуждено другое уголовное дело.

СК возбудил дело в отношении блогеров Чекалиных

«До недавнего времени пристальное внимание было приковано к налогам юридических лиц, возможно, это новая страница в правоприменительной практике в нашей стране по вопросам налогов физических лиц», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Чекалину вместе с мужем обвиняют в уклонении от уплаты налогов. СК считает, что Лерчек, у которой 10 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), незаконно дробила свой бизнес по проведению фитнес-марафонов. И таким образом не заплатила налогов на 300 млн руб. В особняке у блогерской семьи прошли обыски, во время которых нашли килограммы золота, крупные суммы наличности, дорогие авто.

Происшествия,Видео,Сергей Жорин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий