Российский депутат отравился мухоморами

Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов отравился мухоморами и попал в больницу в Москве . Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Telegram -канал Shot.

По данным канала, около двух часов ночи 44-летнего мужчину госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского.

Ранее сообщалось, что 31-летняя жительница Москвы попала в токсикологическое отделение с отравлением мухоморами, которые заказала на маркетплейсе, а 16-летний школьник из Санкт-Петербурга попал в реанимацию в тяжелом состоянии после отравления грибами, которые ему принес друг.