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1 час назад

В Ленинградской области похитили 8 тысяч тонн песка стоимостью 16 млн рублей

Газета.Ru

Владелица земельного участка незаконно выкопала и продала песок на сумму более 16 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Ленинградской области похитили 8 тысяч тонн песка на сумму 16 млн рублей
Фото: МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиМВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области полицейские пресекли хищение полезных ископаемых.

Сообщается, что владелица земель сельскохозяйственного назначения в поселке Хапо-Ое Всеволожского района вместе со своим мужем и еще одним знакомым организовали работы по незаконной выкопке песка. Полученный песок они продавали третьим лицам и таким образом смогли заработать больше 16 млн рублей.

Правоохранители провели обыски в домах фигурантов дела, а также в офисах тех организаций, которые покупали похищенное.

Полицейские изъяли предметы и документы, представляющие ценность для расследования. К настоящему времени женщина 1977 года рождения задержана.

Ей и ее подельникам может грозить до 10 лет лишения свободы по обвинению в краже в особо крупном размере, совершенной организованной группой.

Расследование дела продолжается.

Происшествия,МВД России,
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