СК объявил в розыск воевавших за Украину граждан Грузии

Пятеро граждан Грузии, воюющих в качестве наемников на Украине, объявлены в международный розыск. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

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Как уточняется, ранее грузинским наемникам заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Также следствию удалось получить все необходимые доказательства участия в составе добровольческого подразделения на Украине «Грузинского национального легиона» еще троих граждан Грузии. Им также было предъявлено обвинение.

В настоящее время следователи собирают данные по наемникам их других стран, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.