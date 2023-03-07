СК объявил в розыск воевавших за Украину граждан Грузии

Пятеро граждан Грузии, воюющих в качестве наемников на Украине, объявлены в международный розыск. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.
Как уточняется, ранее грузинским наемникам заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Также следствию удалось получить все необходимые доказательства участия в составе добровольческого подразделения на Украине «Грузинского национального легиона» еще троих граждан Грузии. Им также было предъявлено обвинение.
В настоящее время следователи собирают данные по наемникам их других стран, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.
Ранее стало известно, что ФСБ России депортировала иностранного гражданина, временно проживающего в Московском регионе, который собирался отправиться на Украину воевать на стороне ВСУ. Мужчина был задержан, после дачи признательных показаний, он отправлен за пределы РФ.