В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
24 минуты назад

На концерте рэп-исполнительницы GloRilla из-за давки погибли люди

Lenta.ru

На концерте рэп-исполнительницы GloRilla из-за давки погибли два человека, восемь пострадали. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

На концерте рэп-исполнительницы GloRilla из-за давки погибли люди
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел в городе Рочестер, США, где во время выступления GloRilla и рэпера Finesse2tymes в какой-то момент послышались звуки стрельбы. Из-за этого зрители в панике бросились к выходу.

По данным полиции, первой жертвой давки стала 33-летняя женщина, вторая пострадавшая скончалась в больнице, доставленная туда в критическом состоянии. Еще восемь человек получили ранения.

При этом представители правоохранительных органов указали, что следов стрельбы обнаружено не было. «Ни одно из ранений, полученных жертвами, не соответствовало тому, что человек был застрелен», — сказал лейтенант полиции Рочестера Николас Адамс.

В ноябре 2020 года на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления рэпера Трэвиса Скотта произошла давка. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Изначально сообщалось что восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет. 11 сентября стало известно, что в одной из больниц Хьюстона скончалась 22-летняя Бхарти Шахани. Через четыре дня умер девятилетний Эрза Блаунт.

Происшествия,Трэвис Скотт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий