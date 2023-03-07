На концерте рэп-исполнительницы GloRilla из-за давки погибли люди

На концерте рэп-исполнительницы GloRilla из-за давки погибли два человека, восемь пострадали. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

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Инцидент произошел в городе Рочестер, США, где во время выступления GloRilla и рэпера Finesse2tymes в какой-то момент послышались звуки стрельбы. Из-за этого зрители в панике бросились к выходу.

По данным полиции, первой жертвой давки стала 33-летняя женщина, вторая пострадавшая скончалась в больнице, доставленная туда в критическом состоянии. Еще восемь человек получили ранения.

При этом представители правоохранительных органов указали, что следов стрельбы обнаружено не было. «Ни одно из ранений, полученных жертвами, не соответствовало тому, что человек был застрелен», — сказал лейтенант полиции Рочестера Николас Адамс.