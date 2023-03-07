Блогерше Валерии Чекалиной (Lerchek) предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Артему Чекалину, ее мужу, предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

По данным надзорного ведомства, Чекалина, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатила налог на добавленную стоимость за третий и четвертый кварталы 2020 года, а также за период с первого по четвертый квартал 2021 года. Кроме того, в 2020 и 2021 году она не уплатила налог на доходы физлиц.

Ход расследования дела и возмещение ущерба находится на контроле в столичной прокуратуре.

Об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела стало известно утром 7 марта. Супруги на время расследования будут находиться под подпиской о невыезде.