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1 час назад

Блогерше Lerchek предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов

Lenta.ruиещё 2

Блогерше Валерии Чекалиной (Lerchek) предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Артему Чекалину, ее мужу, предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

По данным надзорного ведомства, Чекалина, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатила налог на добавленную стоимость за третий и четвертый кварталы 2020 года, а также за период с первого по четвертый квартал 2021 года. Кроме того, в 2020 и 2021 году она не уплатила налог на доходы физлиц.

Ход расследования дела и возмещение ущерба находится на контроле в столичной прокуратуре.

Об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела стало известно утром 7 марта. Супруги на время расследования будут находиться под подпиской о невыезде.

По данным следствия, с июня 2020-го по июль 2022 года Чекалина была индивидуальным предпринимателем и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, хотя ее доходы от продажи фитнес-марафонов приносили существенно большие суммы. Такое дробление бизнеса позволило ей уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.

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