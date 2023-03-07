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47 минут назад

СК обнаружил Lamborghini и паспорт США в доме блогеров Чекалиных

Деловая газета "Взгляд"

Следственный комитет опубликовал видео обыска в доме блогера Лерчик (Валерия Чекалина), подозреваемой в неуплате налогов на 300 млн рублей. В коттедже обнаружили Lamborghini за 20 млн рублей и паспорт США.

На видео, которое опубликовал московский СК, следователи при обыске в доме блогеров Чекалиных нашли несколько российских паспортов и один американский, валюту, дорогие ювелирные украшения, в гараже были обнаружены Mercedes-Benz G-Class и Lamborghini Urus, стоимость последнего, предположительно, минимум 20 млн рублей.

Следственный комитет РФ/ТАСС

По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, применяла упрощенную систему налогообложения как индивидуальный предприниматель. Получив доход от фитнес-марафонов, и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников, и не уплатила 300 млн рублей. Против нее возбуждено уголовное дело.

СК возбудил дело в отношении блогеров Чекалиных

Ранее журнал Forbes сообщил, что блогер Чекалина, известная под ником Лерчик, в 2020 году имела 6,5 млн подписчиков, ее доход составил 0,61 млн долларов.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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