Карманника-рецидивиста задержали в московском метро

«Злоумышленник вел криминальный промысел на центральных станциях московского метро с ноября минувшего года. На счету подозреваемого не менее 12 эпизодов краж, ущерб от которых составил порядка 250 тысяч рублей. Полицейские задержали его на одном из столичных радиорынков, куда он пришел для продажи очередной партии криминальной добычи. В ходе обыска у скупщиков были обнаружены еще три смартфона, которые числились как похищенные», — сказала Волк.