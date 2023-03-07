В Ингушетии у трассы нашли пакет с гранатами и 1 тыс. патронов

В Республике Ингушетия полицейские нашли тайник с патронами и частями взрывных устройств, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Фото: Телеграм-канал «Mash Gor» Телеграм-канал «Mash Gor»

В Малгобекском районе в 25 метрах от трассы Сагопши — Гайрбек-Юрт полицейские, прочесывая район, обратили внимание на яму с подозрительно торчащим полиэтиленом. Внутри оказался пакет с гранатами и патронами.

Специалисты экспертно-криминалистического центра опознали два унифицированных запала ручной гранаты, два корпуса гранаты «Ф-1», около 1 тыс. патронов для автомата Калашникова, 55 винтовочных патронов, еще 86 — для АК-103/104, а также 18 подствольных гранат. Правоохранители выясняют, кому принадлежат найденные боеприпасы.