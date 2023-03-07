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31 минуту назад

ФСБ накрыла 23 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов

Газета.Ruиещё 1

Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел и Росгвардией в ходе рейдов в российских регионах выявила 23 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что силовики пресекли деятельность 59 жителей 34 субъектов России, подозреваемых в причастности к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Рейды проводились в январе, они прошли в том числе в Москве и Московской области.

ФСБ сообщила о задержании боевика из «Азова»* в Ростове-на-Дону

В результате из незаконного оборота было изъято 118 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, в том числе 2 пулемета, 14 автоматов, 28 винтовок, 17 артиллерийских снарядов и мин, 21 ручная граната и т.д.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», — сообщили в ФСБ.

Происшествия,Видео,Росгвардия,ФСБ,
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