Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел и Росгвардией в ходе рейдов в российских регионах выявила 23 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что силовики пресекли деятельность 59 жителей 34 субъектов России, подозреваемых в причастности к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Рейды проводились в январе, они прошли в том числе в Москве и Московской области.

В результате из незаконного оборота было изъято 118 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, в том числе 2 пулемета, 14 автоматов, 28 винтовок, 17 артиллерийских снарядов и мин, 21 ручная граната и т.д.