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44 минуты назад

30 тысяч человек во Владивостоке остались без тепла и воды

Елена Прошина

Во Владивостоке из-за прорыва теплотрассы одну из улиц города залило кипятком из-за чего 30 тысяч человек остались без тепла и горячей воды. Об этом пишет РИА Новости.

Во Владивостоке без тепла и горячей воды остались 30 тыс. человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на дороге в районе площади Луговой. Очевидцы опубликовали в сети видео на которых видно, как автомобили продвигаются по залитой улице, а пешеходам приходится перелезать через перила.

Из-за разлива воды, проезд от улицы Светланской в сторону улицы Новоивановской перекрыли, также отмечается, что вода дошла и до площади Луговой. Авария стала причиной того, что без горячей воды и тепла остались 30 тысяч жителей. Последствия аварии планируется устранить лишь к концу дня.

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