Во Владивостоке без тепла и горячей воды остались 30 тыс. человек

Во Владивостоке из-за прорыва теплотрассы одну из улиц города залило кипятком из-за чего 30 тысяч человек остались без тепла и горячей воды. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел на дороге в районе площади Луговой. Очевидцы опубликовали в сети видео на которых видно, как автомобили продвигаются по залитой улице, а пешеходам приходится перелезать через перила.