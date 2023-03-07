Во Владивостоке без тепла и горячей воды остались 30 тыс. человек

Во Владивостоке из-за прорыва теплотрассы одну из улиц города залило кипятком из-за чего 30 тысяч человек остались без тепла и горячей воды. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел на дороге в районе площади Луговой. Очевидцы опубликовали в сети видео на которых видно, как автомобили продвигаются по залитой улице, а пешеходам приходится перелезать через перила.
Из-за разлива воды, проезд от улицы Светланской в сторону улицы Новоивановской перекрыли, также отмечается, что вода дошла и до площади Луговой. Авария стала причиной того, что без горячей воды и тепла остались 30 тысяч жителей. Последствия аварии планируется устранить лишь к концу дня.