СК РФ возбудил уголовное дело о неуплате 300 миллионов налогов в отношении блогеров Чекалиных. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГСУ СК России по Москве.

Уточняется, что Валерия и Артем Чекалины оформили ИП и, работая в качестве индивидуальных предпринимателей с упрощенной системой налогообложения, имеющего годовой допустимый лимит в размере 150 млн рублей, в период с июля 2020 по июль 2022 года за продажу фитнес-марафонов получили гораздо больший доход.

Переходить на общую систему налогов и уплачивать все положенные НДС и НДФЛ блогеры не захотели. Вместо этого пара привлекала членов семьи и других лиц в качестве помощников. На этих лиц были оформлены ИП, на чьи счета поступали средства от доходов Чекалиных. Таким образом, Валерия Чекалина осуществила незаконное дробление бизнеса и не заплатила налоги в размере более 300 млн рублей.

В настоящее время по месту проживания всех фигурантов дела проводятся обыски.