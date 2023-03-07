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На блогеров Чекалиных завели уголовное дело

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СК РФ возбудил уголовное дело о неуплате 300 миллионов налогов в отношении блогеров Чекалиных. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГСУ СК России по Москве.

Уточняется, что Валерия и Артем Чекалины оформили ИП и, работая в качестве индивидуальных предпринимателей с упрощенной системой налогообложения, имеющего годовой допустимый лимит в размере 150 млн рублей, в период с июля 2020 по июль 2022 года за продажу фитнес-марафонов получили гораздо больший доход.

Переходить на общую систему налогов и уплачивать все положенные НДС и НДФЛ блогеры не захотели. Вместо этого пара привлекала членов семьи и других лиц в качестве помощников. На этих лиц были оформлены ИП, на чьи счета поступали средства от доходов Чекалиных. Таким образом, Валерия Чекалина осуществила незаконное дробление бизнеса и не заплатила налоги в размере более 300 млн рублей.

В настоящее время по месту проживания всех фигурантов дела проводятся обыски.

Валерия и Артем Чекалины, известные как «АртемЧек» и «ЛерЧек», имеют более 10 млн подписчиков. Пара также владеет брендом косметики Letique.

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