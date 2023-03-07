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11 минут назад

СК возбудил дело в отношении блогеров Чекалиных за уклонение от уплаты налогов на 300 млн

Газета.Ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении супругов Чекалиных, известной пары блогеров. В течение двух лет они уклонялись от уплаты налогов, сообщает официальный Telegram-канал ГСУ СК России по Москве.

СК возбудил дело в отношении блогеров Чекалиных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, и ее муж Артем Чекалин стали фигурантами уголовного дела по фактам уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица.

Следствие полагает, что блогер в период с июля 2020 года по июль 2022 года, будучи в статусе ИП и используя упрощенную систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 млн рублей в год, получала прибыль от проведения фитнес-марафонов в размере, существенно превышающем этот лимит.

По мнению следователей, это было сделано сознательно, из-за нежелания переходить на общую систему налогообложения и уплачивать соответствующие реальным доходам налоги. Для этого Чекалина привлекла супруга и некоторых родственников и сделала их своими пособниками. Таким образом было налажено поступление реальных доходов от деятельности блогера на расчетные счета, принадлежащие ее близким, открытые через ИП. В результате она провела нелегальное «дробление бизнеса» и смогла избежать уплаты налогов на сумму превышающую 300 млн рублей.

К настоящему времени обыски по месту проживания обвиняемых уже проведены. Также следователи проверяют блогеров и пособников в их криминальной деятельности к совершению других финансовых преступлений.

Ранее стало известно, что суд арестовал имущество обвиняемой в дискредитации ВС РФ блогера Белоцерковской (признана в РФ иностранным агентом)* на 153 млн рублей.

Происшествия,Следственный комитет,
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