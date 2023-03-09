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39 минут назад

Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,7

ТАССиещё 2

Сейсмологи зарегистрировали за последние сутки в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 5,7, сообщили в четверг ТАСС в сахалинском филиале единой геофизической службы РАН.

Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,7
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Эпицентр располагался в 202 км восточнее острова Онекотан (остров северной группы Большой гряды Курильских островов - прим. ТАСС) на глубине 43 км", - рассказали на сейсмостанции.

По информации сейсмологов, подземные толчки силой 3-4 балла ощутили жители города Северо-Курильска на острове Парамушир (остров северной группы Большой гряды Курильских островов).

Происшествия,Землетрясение,Курилы - Японии,РАН,
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