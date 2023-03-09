Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,7

Сейсмологи зарегистрировали за последние сутки в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 5,7, сообщили в четверг ТАСС в сахалинском филиале единой геофизической службы РАН.
"Эпицентр располагался в 202 км восточнее острова Онекотан (остров северной группы Большой гряды Курильских островов - прим. ТАСС) на глубине 43 км", - рассказали на сейсмостанции.
По информации сейсмологов, подземные толчки силой 3-4 балла ощутили жители города Северо-Курильска на острове Парамушир (остров северной группы Большой гряды Курильских островов).