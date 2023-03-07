В Санкт-Петербурге задержали рейс до Тюмени

Рейс из Санкт-Петербурга прилетит в Тюмень почти с трехчасовой задержкой. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино.

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«Рейс ДР 591 Санкт-Петербург — Тюмень. Прибытие по расписанию: 05:20. Расчетное время: 7:55», — указано на онлайн-табло.

В адрес авиакомпании Победа, которая выполняет перелеты по данному направлению, агентство направило письменный запрос. Ответ на него ожидается.