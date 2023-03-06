Пассажир самолета погиб во время рейса из-за сильной турбулентности

В США пассажир частного самолета скончался во время полета, когда воздушное судно попало в зону сильной турбулентности. Об этом пишет Mirror.

Бизнес-джет Bombardier Challenger 300 следовал по маршруту из города Кин, штат Нью-Гэмпшир, в Лисбург, штат Вирджиния, однако, попав в сильную турбулентность, был вынужден сменить курс. Через 20 минут после вылета командир воздушного судна решил прервать рейс из-за сильной тряски и совершить экстренную посадку в аэропорту Брэдли в штате Коннектикут.

На борту частного самолета находилось три пассажира и два члена экипажа. В аэропорту бизнес-джет встречал отряд скорой помощи. Полиция штата подтвердила, что один пассажир с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, однако характер полученных повреждений не раскрывается. Также не сообщается, был ли пристегнут погибший ремнем безопасности во время полета.

Отмечается, что сотрудники национального совета по безопасности на транспорте США изъяли черный ящик самолета для расследования инцидента. Они также опрашивают двух членов экипажа и оставшихся пассажиров.