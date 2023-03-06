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22 минуты назад

В Великобритании скончалась 14-летняя украинка

Елена Прошина

В городе Долиш в Великобритании умерла 14-летняя девочка-подросток с Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную полицию.

В Великобритании при загадочных обстоятельствах умерла 14-летняя украинка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, украинку обнаружили без сознания на пляже в городе Долиш. Сообщение о пропаже 14-летнего подростка в полицию поступило 4 марта. Ее доставили в больницу, но спасти врачам ее не удалось.

Таким образом о причинах исчезновения украинка рассказать не успела. Также остаются неизвестны причины ее смерти. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

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