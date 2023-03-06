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Baza: мошенники «развели» дипломата на шесть млн рублей

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Telegram-канал Baza сообщил, что у старшего советника Министерства иностранных дел похитили шесть млн рублей. Мошенники убедили ее, что на нее заведено уголовное дело за пособничество Украине, передает канал.

Мошенники обманули дипломата на шесть млн рублей
© News.ru

Baza сообщил, что 57-летней женщине в конце февраля позвонили с незнакомого номера, представились представителями правоохранительных органов и сообщили, что на нее заведено уголовное дело за перевод Киеву денежных средств и предложили участвовать в «секретной операции» и переключили на «сотрудницу Центробанка», которая сказала ей как можно скорее снять со счета 2,6 млн. рублей.

Снятые наличные Марина перевела на указанные ей реквизиты в отделении банка. Причем до него ее любезно подбросили на такси, оплаченном мошенниками. Затем той же «сотруднице Центробанка» удалось убедить женщину перевести еще 500 тысяч рублей, — говорится в публикации.

Baza подчеркивает, что на следующий день женщину убедили оформить кредит на 800 тысяч рублей и перевести их, чтобы предотвратить незаконное оформление кредита на ее имя. 1 марта сотрудница МИД взяла еще один кредит на два млн рублей и также перевела их.

До этого в Мурманске два ребенка передали мошенникам 500 тысяч рублей на дорогостоящую операцию для их матери, которая якобы попала в автомобильную аварию. Наличные деньги, оставленные в коробке около входной двери квартиры, забрала 24-летняя москвичка, которую удалось оперативно задержать.

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