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21 минуту назад

Предполагаемый организатор покушения на Малофеева судится с мачехой

Елена Прошина

Перовский суд Москвы 14 марта рассмотрит спор между предполагаемым организатором покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева Денисом Капустиным и его мачехой. Они не могут поделить наследство. Об этом сообщает «РИА Новости».

Предполагаемый организатор покушения на Малофеева судится из-за наследства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, иск подала супруга умершего отца Капустина. Суду предстоит разрешить спор между фигурантами дела, связанный с наследованием квартиры и земельного участка в Москве. При этом Капустин может не присутствовать на заседании без юридических последствий для себя.

Напомним, что Капустин является одним из руководителей «Русского добровольческого корпуса». Согласно информации ФСБ, он принимает участие в боевых действиях на стороне Украины. Его обвиняют в попытке подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, в организации нападения на Брянскую область и предотвращенного покушения на Малофеева. По данным спецслужбы РФ, Капустин планировал 6 марта убить основателя телеканала «Царьград» с помощью той же схемы, что использовали при покушении на журналистку Дарью Дугину — подорвать машину, закрепив под днищем бомбы.

Происшествия,Дарья Дугина,Денис Капустин,Константин Малофеев,ФСБ,
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