Предполагаемый организатор покушения на Малофеева судится из-за наследства

Перовский суд Москвы 14 марта рассмотрит спор между предполагаемым организатором покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева Денисом Капустиным и его мачехой. Они не могут поделить наследство. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, иск подала супруга умершего отца Капустина. Суду предстоит разрешить спор между фигурантами дела, связанный с наследованием квартиры и земельного участка в Москве. При этом Капустин может не присутствовать на заседании без юридических последствий для себя.
Напомним, что Капустин является одним из руководителей «Русского добровольческого корпуса». Согласно информации ФСБ, он принимает участие в боевых действиях на стороне Украины. Его обвиняют в попытке подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, в организации нападения на Брянскую область и предотвращенного покушения на Малофеева. По данным спецслужбы РФ, Капустин планировал 6 марта убить основателя телеканала «Царьград» с помощью той же схемы, что использовали при покушении на журналистку Дарью Дугину — подорвать машину, закрепив под днищем бомбы.