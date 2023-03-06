Предполагаемый организатор покушения на Малофеева судится из-за наследства

Перовский суд Москвы 14 марта рассмотрит спор между предполагаемым организатором покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева Денисом Капустиным и его мачехой. Они не могут поделить наследство. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По данным агентства, иск подала супруга умершего отца Капустина. Суду предстоит разрешить спор между фигурантами дела, связанный с наследованием квартиры и земельного участка в Москве. При этом Капустин может не присутствовать на заседании без юридических последствий для себя.