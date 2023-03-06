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39 минут назад

Welt: полиция ФРГ раскрыла международную хакерскую группировку с участием россиян

ТАСС

Правоохранительные органы Германии раскрыли личности ряда членов международной хакерской группировки, в состав которой, как утверждается, входят граждане ФРГ, России, Молдавии и Украины. Об этом в понедельник сообщила германская газета Die Welt.

В ФРГ раскрыли хакерскую группировку с участием россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

К расследованию деятельности группировки под названием "Двойной паук" подключились Европол и американское Федеральное бюро расследований (ФБР). По данным управления уголовной полиции федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, хакеры несут ответственность за серию кибератак по всему миру, в том числе взлом серверов университетской клиники Дюссельдорфа, германской медиагруппы Funke и систем округа Анхальт-Биттерфельд на востоке ФРГ.

Прокуратура выдала ордера на арест 3 хакеров, в отношении еще 8 членов группировки ведутся следственные действия. Их местонахождение неизвестно. Один из подозреваемых, 41-летний россиянин, также разыскивается ФБР. Американские правоохранительные органы предлагают за сведения о нем награду в размере $5 млн.

Раскрыты основные схемы атак хакеров на российскую промышленность

В германской полиции отмечают, что группировка "обладает связями с Россией", но говорят об отсутствии "доказательств связи" хакеров с российскими государственными структурами.

Происшествия,ФБР,
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