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50 минут назад

В США из-за давки на концерте погибла женщина

Илья Родин

В давке на концерте певицы GloRilla и рэпера Finesse2tymes в Рочестере (штат Нью-Йорк, США) пострадали восемь зрителей. Кроме того, погибла 33-летняя женщина. Об этом пишет телеканал Fox 8 со ссылкой на источник.

В США из-за давки на концерте погибла женщина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что концерт проводился на многофункциональной арене Main Street Armory, которая вмещает 5 тыс. человек.

Во время мероприятия некоторые из зрителей услышали звуки, напоминающие стрельбу.

По словам офицера полиции Ника Адамса, пострадавшие «получили травмы, когда толпа устремилась к выходам после сообщений о звуках, которые приняли за выстрелы».

Он подчеркнул, что информация о выстрелах и огнестрельных ранениях во время шоу, не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что на концерте рэпера Трэвиса Скотта в результате давки погибли восемь человек.

Происшествия,Трэвис Скотт,
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