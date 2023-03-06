В США из-за давки на концерте погибла женщина

В давке на концерте певицы GloRilla и рэпера Finesse2tymes в Рочестере (штат Нью-Йорк, США) пострадали восемь зрителей. Кроме того, погибла 33-летняя женщина. Об этом пишет телеканал Fox 8 со ссылкой на источник.

Отмечается, что концерт проводился на многофункциональной арене Main Street Armory, которая вмещает 5 тыс. человек.

Во время мероприятия некоторые из зрителей услышали звуки, напоминающие стрельбу.

По словам офицера полиции Ника Адамса, пострадавшие «получили травмы, когда толпа устремилась к выходам после сообщений о звуках, которые приняли за выстрелы».

Он подчеркнул, что информация о выстрелах и огнестрельных ранениях во время шоу, не подтвердилась.