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57 минут назад

Вылетевшая за пределы российской воинской части граната выбила стекла в домах

Lenta.ru

В Гуково Ростовской области командир взвода случайно выстрелил гранатой в воздух, она вылетела за пределы воинской части и выбила стекла в близлежащих домах. Об этом сообщается в Telegram-канале Don Mash.

Командир выстрелил из гранатомета в воинской части под Ростовом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, о свисте снаряда и взрыве рассказала одна из местных жительниц. Россиянка отметила, что недалеко от ее дома в четырех зданиях выбиты окна.

Позже удалось выяснить, что 28-летний командир взвода военной части в Гуково случайно нажал на спусковой крючок ручного гранатомета и произвел выстрел вверх. Граната оказалась за пределами части и разорвалась близ жилых построек.

Сам военный серьезно не пострадал. Медики диагностировали у него ожоги ног, от госпитализации мужчина отказался. Других пострадавших от его действий нет.

Солдата застрелили в воинской части под Москвой

27 февраля сообщалось, что в Белгороде нашли обломки трех беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда подчеркивал, что силовики работали на месте происшествия.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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