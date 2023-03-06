В Ингушетии произошло землетрясение

В Назрановском районе Ингушетии зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщило ГУ МЧС России по региону.

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«В 5.34 по московскому времени поступило сообщение от северо-осетинского филиала Единой геофизической службы РАН<РАН о том, что в Назрановском районе Ингушетии произошло сейсмособытие магнитудой 2,2», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что землетрясение произошло на глубине 12 километров. На территории Ингушетии толчки не ощущались, добавили в МЧС. Пострадавших, погибших, а также разрушений в результате сейсмособытия нет.

В пятницу, 3 марта, на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,1. Толчки магнитудой от трех до четырех могли ощутить жители Макаровского района Сахалинской области.