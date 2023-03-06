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38 минут назад

В России произошло новое землетрясение

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В Назрановском районе Ингушетии зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщило ГУ МЧС России по региону.

В Ингушетии произошло землетрясение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 5.34 по московскому времени поступило сообщение от северо-осетинского филиала Единой геофизической службы РАН<РАН о том, что в Назрановском районе Ингушетии произошло сейсмособытие магнитудой 2,2», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что землетрясение произошло на глубине 12 километров. На территории Ингушетии толчки не ощущались, добавили в МЧС. Пострадавших, погибших, а также разрушений в результате сейсмособытия нет.

На Сахалине произошло землетрясение

В пятницу, 3 марта, на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,1. Толчки магнитудой от трех до четырех могли ощутить жители Макаровского района Сахалинской области.

Землетрясения разной мощности по всему миру, от Европы до Новой Зеландии, происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибло несколько десятков тысяч человек.

Происшествия,МЧС России,РАН,
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