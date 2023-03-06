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30 минут назад

Россиянка до смерти избила бабушку во время ссоры

Lenta.ruиещё 2

В столице Каневская Краснодарского края женщина ударила по лицу 76-летнюю бабушку, после чего та умерла. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Россиянка до смерти избила бабушку во время ссоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным авторов канала, россиянка несколько раз ударила пенсионерку во время очередной ссоры. Она ухаживала за 76-летней женщиной, которая уже не могла ходить, в течение двух лет. После конфликта россиянка ушла заниматься своими делами.

Когда женщина вернулась к пострадавшей, та уже была мертва. Предварительно, смерть наступила после перелома носа, из-за которого пенсионерка не смогла дышать.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Смоленске двадцатилетняя девушка в состоянии алкогольного опьянения до смерти забила своего плачущего трехмесячного сына. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть мальчика из-за отека мозга, возникшего в результате травмы.

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