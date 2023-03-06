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59 минут назад

Найденная у мужчины в Домодедове граната оказалась муляжом

ТАССиещё 3

Граната, которая была найдена у мужчины в Домодедове, оказалась муляжом, он угрожал сотрудникам военкомата. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Найденная у мужчины в Домодедове граната оказалась муляжом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который пришел в здание военкомата и угрожал сотрудникам макетом гранаты", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что работники комиссариата увидели подозрительного гражданина в военной форме, который пришел в военкомат для постановки на учет. "Достав предмет, похожий на гранату, мужчина стал угрожать сотрудникам военного комиссариата, после чего выбежал из здания и попытался скрыться. Подоспевший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал правонарушителя на прилегающей территории и передал сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в Домодедове задержан мужчина в камуфляже и с гранатой.

Происшествия,Росгвардия,
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