Найденная у мужчины в Домодедове граната оказалась муляжом

Граната, которая была найдена у мужчины в Домодедове, оказалась муляжом, он угрожал сотрудникам военкомата. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который пришел в здание военкомата и угрожал сотрудникам макетом гранаты", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что работники комиссариата увидели подозрительного гражданина в военной форме, который пришел в военкомат для постановки на учет. "Достав предмет, похожий на гранату, мужчина стал угрожать сотрудникам военного комиссариата, после чего выбежал из здания и попытался скрыться. Подоспевший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал правонарушителя на прилегающей территории и передал сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что в Домодедове задержан мужчина в камуфляже и с гранатой.