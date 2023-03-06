Найденная у мужчины в Домодедове граната оказалась муляжом

Граната, которая была найдена у мужчины в Домодедове, оказалась муляжом, он угрожал сотрудникам военкомата. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии .

Он пояснил, что работники комиссариата увидели подозрительного гражданина в военной форме, который пришел в военкомат для постановки на учет. "Достав предмет, похожий на гранату, мужчина стал угрожать сотрудникам военного комиссариата, после чего выбежал из здания и попытался скрыться. Подоспевший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал правонарушителя на прилегающей территории и передал сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник.