У здания парламента Грузии сожгли российский флаг

Российский флаг сожгли в понедельник демонстранты у парламента Грузии, протестуя против обсуждения в комитетах высшего законодательного органа законопроекта об иностранных агентах, который оппозиция называет «российским», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Участник акции протеста Бека Квачантирадзе, сжегший флаг РФ, сказал, что «Россия является империей зла».

«Нужно обратить в пепел всю российскую империю. Россия – оккупант, в Грузии не должно быть ничего российского», – заявил он.

Демонстранты под флагами Грузии, ЕС и Украины кричат: «Нет российскому закону!», а также называют инициаторов законопроекта из движения «Сила народа» и поддержавших документ членов правящей «Грузинской мечты» «рабами» и «русскими».

Участники акции написали на здании парламента «Революция». Оппозиционные депутаты говорят, что будут физически сопротивляться принятию закона.