Пожар в ЖК "Михайловский парк" в Москве ликвидирован, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС России.
"Происходило возгорание в квартире на 23 этаже. Горели личные вещи и мебель на площади 10 кв. м. В 13:13 возгорание было полностью ликвидировано", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В МЧС также сообщили, что информации о пострадавших в результате пожара не поступало.
Пожар произошел 6 марта в многоэтажном жилом доме ЖК "Михайловский парк" недалеко от станции метро "Окская". Возгорание наблюдалось в квартире на 23 этаже высотки, в ней находились люди.