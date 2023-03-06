Пожар в ЖК "Михайловский парк" в Москве ликвидирован, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС России.

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"Происходило возгорание в квартире на 23 этаже. Горели личные вещи и мебель на площади 10 кв. м. В 13:13 возгорание было полностью ликвидировано", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС также сообщили, что информации о пострадавших в результате пожара не поступало.