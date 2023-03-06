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1 час назад

Пожар в ЖК "Михайловский парк" в Москве ликвидирован

Газета.Ru

Пожар в ЖК "Михайловский парк" в Москве ликвидирован, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС России.

Пожар в ЖК "Михайловский парк" в Москве ликвидирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Происходило возгорание в квартире на 23 этаже. Горели личные вещи и мебель на площади 10 кв. м. В 13:13 возгорание было полностью ликвидировано", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС также сообщили, что информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Пожар произошел 6 марта в многоэтажном жилом доме ЖК "Михайловский парк" недалеко от станции метро "Окская". Возгорание наблюдалось в квартире на 23 этаже высотки, в ней находились люди.

Происшествия,МЧС России,
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