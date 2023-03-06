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14 минут назад

Замначальника Воронежской таможни задержали с наркотиками

Парламентская газетаиещё 6

Правоохранители задержали заместителя начальника Воронежской таможни Евгения Филипенко с 1,18 грамма амфетамина по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств. Об этом сообщает РИА «Новости».

Замначальника Воронежской таможни задержали с амфетамином
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Осведомленный собеседник агентства указал, что чиновник занимал должность первого замглавы таможни Воронежа.

«В ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий отделом по противодействию коррупции Воронежской таможни и сотрудниками УМВД России по Воронежу 3 марта 2023 года по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств задержан Е.А. Филипенко», — говорится в сообщении представителя ведомства.

Он добавил, что Филипенко уволен из таможенных органов. Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о приобретении наркотических средств в крупном размере.

Между тем в понедельник в Челябинской области таможенные работники обнаружили грузовой автомобиль с 17 тоннами насвая — некурительного табака. Запрещенный к ввозу товар вернули в Казахстан. Как рассказали в ведомстве, в прицепе грузовика находились 500 мешков, в которых, согласно документации, находились древесная зола и табачное сырье из Киргизии. При этом проведенная экспертиза показала наличие в мешках некурительного табака на сумму 25,5 миллиона рублей.

Тем временем «Парламентская газета» писала, что, по данным МВД, за последний год показатель наркоторговли в интернете в России возрос на 20 процентов. При этом в целом за тот же период число киберпреступлений возросло на 14,2 процента. Каждое седьмое из них при этом связано либо с производством, либо со сбытом или пересылкой наркотиков.

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