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50 минут назад

В Москве загорелась многоэтажка

Алиса Селезнёва

Пожар произошел в высотке ЖК «Михайловский парк», люди просят о помощи. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

Огонь распространился на 23-м этаже здания на юго-востоке Москвы.

«В ЖК «Михайловский парк» произошел пожар на 23-м этаже. Люди из окон просят о помощи», - пояснил источник издания.

Он отметил, что на место уже прибыли первые пожарные подразделения, проводится разведка. При этом в горящем доме 30 этажей.

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры, на которых видно, что люди в многоэтажке стоят в оконных проемах, из одной из квартир вырывается дым.

«Цвет дыма поменялся с черного на белый», - отметили очевидцы.

27 февраля в Москве в одной из квартир на последнем этаже девятиэтажки на Донбасской улице прогремел взрыв, после чего начался сильный пожар. Из квартиры удалось спасти женщину и ребенка. По версии следствия, возможной причиной происшествия стало неправильное использование газового прибора.

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