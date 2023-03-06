В Москве загорелась многоэтажка

Пожар произошел в высотке ЖК «Михайловский парк», люди просят о помощи. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

Огонь распространился на 23-м этаже здания на юго-востоке Москвы.

«В ЖК «Михайловский парк» произошел пожар на 23-м этаже. Люди из окон просят о помощи», - пояснил источник издания.

Он отметил, что на место уже прибыли первые пожарные подразделения, проводится разведка. При этом в горящем доме 30 этажей.

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры, на которых видно, что люди в многоэтажке стоят в оконных проемах, из одной из квартир вырывается дым.

«Цвет дыма поменялся с черного на белый», - отметили очевидцы.