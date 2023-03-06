В Кабардино-Балкарии автомобиль упал в высокогорное озеро

Автомобиль упал в высокогорное озеро Гижгит в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. В машине могут находиться шесть человек. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"В 12:10 6 марта поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе, сельском поселении Былыме, в озеро Гижгит упал автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. По предварительной информации, в машине находилось шесть человек", - говорится в сообщении.
На поисково-спасательные работы выдвинулись 22 спасателя Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России (в том числе 3 водолаза) и 6 единиц техники.