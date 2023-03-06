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2 часа назад

В Кабардино-Балкарии автомобиль упал в высокогорное озеро

ТАССиещё 6

Автомобиль упал в высокогорное озеро Гижгит в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. В машине могут находиться шесть человек. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Кабардино-Балкарии автомобиль упал в высокогорное озеро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 12:10 6 марта поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе, сельском поселении Былыме, в озеро Гижгит упал автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. По предварительной информации, в машине находилось шесть человек", - говорится в сообщении.

На поисково-спасательные работы выдвинулись 22 спасателя Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России (в том числе 3 водолаза) и 6 единиц техники.

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