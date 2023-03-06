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55 минут назад

Ползущего до кабинета врача россиянина с переломом ног сняли на видео

Lenta.ru

В Каменске-Уральском мужчина с переломом ног полз на четвереньках до кабинета врача после того, как ему отказали в выдаче инвалидной коляски. Произошедшее сняли на видео, запись публикует «КП-Екатеринбург».

На кадрах, снятых женой россиянина, видно, как мужчина ползет по ступенькам отделения травматологии.

«Хотели волоком его протащить, но поняли — не справимся. Надели ему рукавицы, шлепки на колени нацепили. Муж у меня сильный и просто сказал, что доползет сам», — объяснила женщина, отметив, что позже медперсонал заметил съемку и попросил ее прекратить.

Она рассказала, что ее муж получил травму, когда пытался повесить антенну в доме и сорвался с четырехметровой высоты. После этого родственники отвезли его в травмпункт. Брат пострадавшего попросил врачей предоставить мужчине инвалидную коляску, но получил отказ. По словам женщины, после этого их попросили ожидать приема в порядке очереди, из-за чего один из родственников устроил скандал, а врачи вызвали охрану.

Курганец пожаловался, что с температурой 1,5 недели не мог попасть к врачу

На приеме у врача у мужчины диагностировали закрытый перелом двух стоп. После конфликта ему выдали коляску, на которой россиянина довезли до машины. Известно, что мужчине назначена операция.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области ребенок со сломанной ногой полз на четвертый этаж больницы. Произошедшее было снято на видео матерью мальчика.

Происшествия,Видео,
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