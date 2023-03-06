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51 минуту назад

СМИ: вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Воронежской области

Лера Букина

В Воронежской области вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Александра Гусева.

Отмечается, что инцидент произошел в Павловском районе. На место прибыли спецслужбы. Губернатор уточнил, что в результате аварийной посадки одна из линий электропередач (ЛЭП) повредилась. Однако ее работу восстановили, подчеркнул Гусев.

«Угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет», - подчеркнул губернатор.

Вечером 5 марта РБК, ссылаясь на источник в петербургском транспортном комплексе, сообщил, что ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М запросил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

Также сегодня утром в российских СМИ появилась информация о том, что на Кубе совершил аварийную посадку самолет Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines. Сообщалось об отказе двигателя после взлета в гаванском аэропорту. Борт должен был выполнить рейс в Майами.

Происшествия,Видео,Александр Гусев,
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