В Воронежской области вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Александра Гусева.

Отмечается, что инцидент произошел в Павловском районе. На место прибыли спецслужбы. Губернатор уточнил, что в результате аварийной посадки одна из линий электропередач (ЛЭП) повредилась. Однако ее работу восстановили, подчеркнул Гусев.

«Угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет», - подчеркнул губернатор.

Вечером 5 марта РБК, ссылаясь на источник в петербургском транспортном комплексе, сообщил, что ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М запросил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково в связи с неблагоприятными метеоусловиями.