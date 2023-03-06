Преступницу по ошибке выпустили из тюрьмы

Полицейские в американском городе Лаббок, штат Техас, повторно арестовали осужденную за торговлю наркотиками, которую перед этим случайно выпустили из тюрьмы. Об этом сообщает KCBD.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

28-летняя Кэти Монтез была арестована в сентябре 2021 года в ходе полицейской операции «Попробуй радугу». В общей сложности в результате операции были арестованы 40 человек. Женщина признала вину в хранении оружия и содействии наркоторговле. Ее приговорили к пяти годам тюрьмы.

Недавно местные власти обратились к общественности с просьбой о помощи в поимке преступницы. Оказалось, что ее по ошибке выпустили из тюрьмы. В конце концов американка была арестована и возвращена под стражу.