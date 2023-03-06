В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
14 минут назад

Преступницу по ошибке выпустили из тюрьмы

Lenta.ru

Полицейские в американском городе Лаббок, штат Техас, повторно арестовали осужденную за торговлю наркотиками, которую перед этим случайно выпустили из тюрьмы. Об этом сообщает KCBD.

Преступницу по ошибке выпустили из тюрьмы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

28-летняя Кэти Монтез была арестована в сентябре 2021 года в ходе полицейской операции «Попробуй радугу». В общей сложности в результате операции были арестованы 40 человек. Женщина признала вину в хранении оружия и содействии наркоторговле. Ее приговорили к пяти годам тюрьмы.

Недавно местные власти обратились к общественности с просьбой о помощи в поимке преступницы. Оказалось, что ее по ошибке выпустили из тюрьмы. В конце концов американка была арестована и возвращена под стражу.

Ранее сообщалось, что власти американского штата Огайо по ошибке отпустили из тюрьмы заключенного, которому недавно были предъявлены дополнительные обвинения, и снова арестовали его. Полицейские случайно освободили преступника под залог, хотя он должен был содержаться под арестом.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий