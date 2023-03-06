В подмосковном Сергиевом Посаде женщина жестоко избила школьника, обидевшего ее сына на горке. Россиянка сломала мальчику позвоночник, потасовка между ними попала на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившемся видеоролике женщина матом кричит на ребенка. Она хватает несовершеннолетнего за куртку, трясет его, а затем толкает в снег. Затем к россиянке присоединяется мальчик и продолжает бить обидчика.

Позже выяснилось, что конфликт начался с того, что на девятилетний ребенок матерился на детской площадке. Подростку постарше такое поведение не понравилось и он толкнул мальчика с горки. Тот рассказал обо всем матери.

Россиянка вместе со старшим сыном пришла на детскую площадку и на кулаках отомстила за сына. Пострадавшего школьника с травмами доставили в больницу.