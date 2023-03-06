Соучастник убийства Дугиной признал свою вину

Один из подельников Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, Андрей Кузнецов признал вину в подделке документов. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала Пролетарского суда Тулы.

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Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Ее автомобиль был подорван с помощью дистанционного взрывного устройства. Федеральная служба безопасности России 22 августа заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнителем следственные органы считают Наталью Вовк. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства уехала в Эстонию через Псковскую область.

Андрей Кузнецов и Александр Сучков обвиняются в том, что изготовленное ими поддельное свидетельство о государственной регистрации автомобиля Mini Cooper Наталья Вовк использовала при передвижении по России и с помощью него покинула страну.

В ходе заседания суда Андрей Кузнецов признал вину в подделке документов.

«Мой подзащитный полностью раскаялся, все осознал, что подтверждается полным признанием вины», - заявил его адвокат.

В свою очередь Александр Сучков признал вину частично, подчеркнув, что не признает факт изготовления документа для совершения другого преступления. С остальной частью обвинения он согласился.