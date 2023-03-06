Глава «Царьграда» Малофеев сделал заявление после попытки покушения

Глава группы компаний «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев заявил, что не пострадал при покушении, заверив, что ничего не способно повлиять на его патриотическую позицию. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Сегодня в ФСБ России сообщили о предотвращении покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Преступники планировали взорвать его автомобиль тем же способом, что и при убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

По данным спецслужбы, организатором покушения на Малофеева является действующий под контролем СБУ участник нападения на село под Брянском Денис Капустин.

Константин Малофеев заверил, что не пострадал и с ним все в порядке.

«В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал», - заявил он.

Глава группы компаний «Царьград» также поблагодарил всех своих друзей за слова поддержки.

«Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто – ни угрозы, ни теракты – не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», - написал он.