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13 минут назад

Глава «Царьграда» Малофеев сделал заявление после попытки покушения

Алиса Селезнёва

Глава группы компаний «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев заявил, что не пострадал при покушении, заверив, что ничего не способно повлиять на его патриотическую позицию. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Сегодня в ФСБ России сообщили о предотвращении покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Преступники планировали взорвать его автомобиль тем же способом, что и при убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

По данным спецслужбы, организатором покушения на Малофеева является действующий под контролем СБУ участник нападения на село под Брянском Денис Капустин.

ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград»

Константин Малофеев заверил, что не пострадал и с ним все в порядке.

«В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал», - заявил он.

Глава группы компаний «Царьград» также поблагодарил всех своих друзей за слова поддержки.

«Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто – ни угрозы, ни теракты – не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», - написал он.

Журналистка Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина, погибла вечером 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Ее автомобиль был подорван с помощью дистанционного взрывного устройства. Федеральная служба безопасности России 22 августа того же года заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы.

Происшествия,Видео,Дарья Дугина,Денис Капустин,Константин Малофеев,Александр Дугин,ФСБ,СБУ,
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