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18 минут назад

Пьяная россиянка жестоко избила пожилую мать

Lenta.ru

В Викуловском районе Тюменской области пьяная женщина жестоко избила мать. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе районного суда.

Пьяная россиянка жестоко избила пожилую мать
Фото: ТАССТАСС

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 45-летняя россиянка ударила пожилую женщину кулаком по голове, сбросила ее с кресла и оттаскала за волосы по полу. В ходе судебного заседания она заявила, что якобы оттолкнула мать, которая из-за этого упала. Пострадавшая женщина подтвердила все обвинения и отметила, что простила дочь, несмотря на то, что она перед ней не извинилась.

Несовершеннолетняя дочь обвиняемой также подтвердила факт избиения своей бабушки. По ее утверждению, причиной нападения стало то, что, по мнению женщины, в ее жизни «все складывается плохо из-за матери».

Россиянку приговорили к десяти месяцам исправительных работ. Известно, что ранее она была судима по статье «Причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Ранее сообщалось, что житель Перми избил страдающего эпилепсией отца из-за того, что пожилой мужчина не убрал суп в холодильник. Россиянин простил сына, в наказание мужчине дали 1,5 года исправительных работ.

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