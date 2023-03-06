В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
13 минут назад

39-летний мужчина умер после драки в «Дикси» в Петербурге

Lenta.ru

В Кировском районе Санкт-Петербурга 39-летний мужчина умер после драки с ворами в магазине «Дикси», расположенном на Дачном проспекте. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

39-летний мужчина умер после драки в «Дикси» в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, житель Петербурга пытался помочь охраннику магазина предотвратить преступление. После стычки в отделе фруктов россиянин почувствовал приближение приступа астмы и использовал ингалятор.

Затем 39-летний петербуржец проследовал на улицу и упал у входа в магазин. Он скончался до приезда медиков.

Двух грабителей удалось задержать. У каждого из них уже были судимости за кражи и наркотики. Пока мужчин поместили в изолятор временного содержания.

В августе 2022 года сообщалось, что музыкант впал в кому и умер после драки с чиновником из администрации Печоры на фаер-шоу. Позже в отношении сотрудника администрации возбудили уголовное дело по статье 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Происшествия,Дикси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий