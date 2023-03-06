39-летний мужчина умер после драки в «Дикси» в Петербурге

В Кировском районе Санкт-Петербурга 39-летний мужчина умер после драки с ворами в магазине «Дикси», расположенном на Дачном проспекте. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

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По информации издания, житель Петербурга пытался помочь охраннику магазина предотвратить преступление. После стычки в отделе фруктов россиянин почувствовал приближение приступа астмы и использовал ингалятор.

Затем 39-летний петербуржец проследовал на улицу и упал у входа в магазин. Он скончался до приезда медиков.

Двух грабителей удалось задержать. У каждого из них уже были судимости за кражи и наркотики. Пока мужчин поместили в изолятор временного содержания.