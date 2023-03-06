Зарезавшую пятерых детей мать подвергли добровольной эвтаназии в Бельгии

Мать-убийцу из Бельгии, зарезавшую пятерых детей, подвергли эвтаназии. Как сообщает RFI, это произошло по собственному желанию преступницы.

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28 февраля 2023 года, через 16 лет после смерти своих детей, осужденная по обвинению в убийстве 56-летняя Женевьев Лермит была подвергнута добровольной эвтаназии по медицинским причинам в муниципалитете Монтиньи-ле-Тийель.

В 2007 году, пока муж Лермит навещал своих родственников в Марокко, Женевьев, оставшаяся в городе Невеле в Бельгии, зарезала пятерых их общих детей в возрасте от 3 до 14 лет кухонным ножом. Следователи полагают, что после убийства детей она планировала совершить суицид.

Адвокат Лермит просил признать ее невменяемой, утверждая, что она не осознавала своих действий и не может нести за них ответственность. Однако суд отклонил требования защиты и осудил Лермит на пожизненное заключение.

В 2019 году женщину перевели из тюрьмы в психиатрическую клинику в муниципалитете Манаж. Через два года лечения ее перевели в отделение с более мягкими условиями, но вскоре она совершила попытку самоубийства, и ее вернули обратно. Через некоторое время она попросила врачей позволить ей уйти из жизни.

Бельгия — одна из четырех стран Европы, где доктор может одобрить процедуру эвтаназии по требованию пациента, и одна из двух стран, где причиной для этого может служить психическое заболевание.

Кремация и похороны Лермит состоялись 1 марта в городе Джилли. Люди, знающие ее историю, полагают, что своим решением она хотела завершить начатое и принести жертву в годовщину трагедии.