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40 минут назад

Под Москвой нашли мертвыми 16-летнюю школьницу и мужчину

Lenta.ruиещё 2

В подмосковном Орехово-Зуево нашли мертвыми в частном доме 16-летнюю школьницу и 26-летнего мужчину. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Под Москвой нашли мертвыми школьницу и мужчину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Все произошло в жилом доме, расположенном на Дубинском шоссе. По сведениям телеканала, молодые люди могли погибнуть из-за отравления угарным газом.

Сотрудники полиции начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

28 февраля сообщалось, что в Республике Тыва семья с семилетним ребенком насмерть отравилась угарным газом в частном доме. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

До этого четыре человека погибли от отравления угарным газом в жилом доме Нижнего Новгорода. Четырехмесячного ребенка удалось спасти — его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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