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36 минут назад

МЧС РФ направило вертолет Ми-8 для спасения рыбаков на Сахалине

Вечерняя Москваиещё 5

МЧС направило Ми-8 для спасения порядка 50 рыбаков в Сахалинской области, находящихся на льдине. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

В регионе РФ около полусотни рыбаков оказались на оторванной льдине
Фото:  МЧС МЧС

По данным МЧС, инцидент произошел в районе села Лесное в Сахалинской области. Как уточняется, на льдине может находиться порядка 50 человек и несколько снегоходов. В связи с этим было принято решение направить на место происшествия наземную группу спасателей и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам.

В общей сложности ведомство привлекло 14 человек и 11 единиц техники, сообщает сайт МЧС России.

Ночью 6 марта сообщалось о 15 рыбаках, находящихся на льдине в районе села Лесное.

Накануне на Сахалине прошла операция по спасению 18 рыбаков, которые оказались на отколовшейся льдине.

Происшествия,МЧС России,
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