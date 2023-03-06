В регионе РФ около полусотни рыбаков оказались на оторванной льдине

МЧС направило Ми-8 для спасения порядка 50 рыбаков в Сахалинской области, находящихся на льдине. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: МЧС МЧС

По данным МЧС, инцидент произошел в районе села Лесное в Сахалинской области. Как уточняется, на льдине может находиться порядка 50 человек и несколько снегоходов. В связи с этим было принято решение направить на место происшествия наземную группу спасателей и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам.

В общей сложности ведомство привлекло 14 человек и 11 единиц техники, сообщает сайт МЧС России.

Ночью 6 марта сообщалось о 15 рыбаках, находящихся на льдине в районе села Лесное.