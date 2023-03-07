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49 минут назад

На севере Египта поезд сошел с рельсов

ТАССиещё 2

Пассажирский поезд сошел во вторник с рельсов в районе железнодорожного вокзала города Кальюб на севере Египта. Как сообщил официальный представитель Минздрава арабской республики, в результате погиб один человек, еще 16 получили травмы.

На севере Египта поезд сошел с рельсов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По первоначальным данным, один человек погиб, 16 граждан получили травмы, из них троим оказана помощь на месте происшествия", - приводит портал "Аль-Яум ас-Сабиа" слова пресс-секретаря ведомства.

По данным портала, поезд следовал из города Минуф в Каир. Авария произошла, когда транспортное средство проходило железнодорожную станцию в городе Кальюб. На место происшествия выехали 20 машин скорой помощи, пострадавшие доставлены в городскую больницу.

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