На севере Египта поезд сошел с рельсов

Пассажирский поезд сошел во вторник с рельсов в районе железнодорожного вокзала города Кальюб на севере Египта. Как сообщил официальный представитель Минздрава арабской республики, в результате погиб один человек, еще 16 получили травмы.
"По первоначальным данным, один человек погиб, 16 граждан получили травмы, из них троим оказана помощь на месте происшествия", - приводит портал "Аль-Яум ас-Сабиа" слова пресс-секретаря ведомства.
По данным портала, поезд следовал из города Минуф в Каир. Авария произошла, когда транспортное средство проходило железнодорожную станцию в городе Кальюб. На место происшествия выехали 20 машин скорой помощи, пострадавшие доставлены в городскую больницу.