Во Владивостоке без тепла и горячей воды остались 30 тыс. человек

Авария на участке теплотрассы во Владивостоке оставила без горячего водоснабжения и тепла около 30 тыс. жителей города, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
"Установлено, что в 10:40 (03:40 мск) в результате порыва на участке теплотрассы в районе дома 3 по улице Ивановской во Владивостоке без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались около 30 тыс. жителей краевой столицы. Авария привела к выходу воды на грунт и участки дорожной сети. Сетевая организация приступила к проведению ремонтно-восстановительных работ", - сообщили в ведомстве.
Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, а также соблюдению прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг.
Во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС) ТАСС подтвердили, что порыв произошел на сетях ВПЭС. Аварийная бригада работает над его устранением.