Во Владивостоке без тепла и горячей воды остались 30 тыс. человек

"Установлено, что в 10:40 (03:40 мск) в результате порыва на участке теплотрассы в районе дома 3 по улице Ивановской во Владивостоке без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались около 30 тыс. жителей краевой столицы. Авария привела к выходу воды на грунт и участки дорожной сети. Сетевая организация приступила к проведению ремонтно-восстановительных работ", - сообщили в ведомстве.