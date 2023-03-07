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33 минуты назад

Во Владивостоке из-за аварии без тепла и горячей воды остались 30 тыс. человек

ТАССиещё 14

Авария на участке теплотрассы во Владивостоке оставила без горячего водоснабжения и тепла около 30 тыс. жителей города, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Во Владивостоке без тепла и горячей воды остались 30 тыс. человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Установлено, что в 10:40 (03:40 мск) в результате порыва на участке теплотрассы в районе дома 3 по улице Ивановской во Владивостоке без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались около 30 тыс. жителей краевой столицы. Авария привела к выходу воды на грунт и участки дорожной сети. Сетевая организация приступила к проведению ремонтно-восстановительных работ", - сообщили в ведомстве.

Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, а также соблюдению прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

Во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС) ТАСС подтвердили, что порыв произошел на сетях ВПЭС. Аварийная бригада работает над его устранением.

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